Wjechał w 12-latka na rowerze i odjechał. Dziecko trafiło do szpitala

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 18.00 w miejscowości Derewiczna w powiecie radzyńskim. Policjanci ustalili, że kierowca pojazdu osobowego marki Volkswagen doprowadził do zderzenia z nastoletnim rowerzystą, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Rowerem poruszał się 12-latek, który doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala.