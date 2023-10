Tyle zostało z BMW. Nieprzytomny kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala

Do groźnego wypadku drogowego doszło na trasie Łukowa – Chmielek w powiecie biłgorajskim. Kierowca BMW stracił panowanie nad autem, następnie pojazd wypadł z drogi i zjechał do lasu. 28-latek nieprzytomny i w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Lublinie.