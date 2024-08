Tragedia w hostelu. Nie żyje mężczyzna

W niedzielę, około godziny 18.00, służby ratunkowe zostały poinformowane o zdarzeniu, do którego doszło w budynku hostelu przy ulicy Borelowskiego w Lublinie. Współlokatorzy zgłosili, że jeden z mieszkańców, około 50-letni mężczyzna, udał się do łazienki i od dłuższego czasu nie dawał znaku życia. Pomimo wielokrotnych prób, nie udało się otworzyć drzwi do pomieszczenia.