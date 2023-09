Ponownie zakwitły niektóre drzewa. Nie tylko temperatura ma na to wpływ

– Co powtórne kwitnienie oznacza dla drzew? Niewątpliwie "zużywają się" pąki przygotowane na wiosną. Ale takie jesienne kwitnienie jest zwykle mało obfite, a zapasów przygotowanych na wiosnę sporo, toteż przeważnie nic złego się nie dzieje. Oczywiście bujne kwitnienie mogłoby osłabić drzewo, ale to chyba rzadkie przypadki. Czy można powiązać takie zjawiska ze zmianami klimatu? Badań na razie chyba nie ma, ale skoro mamy coraz częściej gorące i suche lata na skutek zmian klimatycznych właśnie, to pewnie zachodzi tu jakiś związek – czytamy na stronie Monitoringu Obywatelskiego Drzew.