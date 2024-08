O włos od tragedii. 15‑latek znalazł się pod wodą

W miniony weekend ratownicy WOPR, pełniący dyżur nad zalewem w Nieliszu, otrzymali zgłoszenie o nastolatku, który wpadł do wody podczas jazdy skuterem wodnym. Młodzieniec, który nie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem, wykonywał gwałtowny skręt, co spowodowało, że skuter przewrócił się, a on sam wpadł do wody. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej.