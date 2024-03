Nękali migrantów. Teraz chcą mediacji

Wiosną ubiegłego roku obywatele Indonezji zgłosili się na policję, twierdząc, że są atakowani przez kilka osób. Jak tłumaczyli, przyjechali w sześciu do Polski do pracy i zamieszkali w wynajmowanym mieszkaniu w Międzyrzecu Podlaskim. W kwietniu do stojących pod budynkiem Indonezyjczyków podjechało rowerami dwóch mężczyzn, po czym obsypali ich mąką.