Napadli na parę w noc sylwestrową. Wkrótce dołączyły kolejne osoby

Co ważne, nie było to jedyne tego typu zdarzenie zanotowane przez policję w Sylwestra. Funkcjonariusze z Lublina wzywani byli do kilku interwencji związanymi z bójkami. Miały one miejsce w różnych częściach miasta. Niemal za każdym razem jednak uczestnicy, słysząc sygnały nadjeżdżających radiowozów, rzucali się do ucieczki.