Ludzkie szczątki leżały na placu targowym. "W wywiezionej ziemi były czaszki i kości piszczelowe"

– Od kilku tygodni na terenie szkoły trwają prace budowlane, z których wywożona jest ziemia w celu poszerzenia chodnika ze względów bezpieczeństwa. W wywiezionej ziemi znajdują się kości ludzi (czaszki, kości piszczelowe), są to pozostałości z cmentarza, który znajdował się na tych terenach bardzo dawno temu (nie chce podawać daty, żeby nie skłamać). Ziemia jest wywożona na pobliski plac targowiska, 100 m od szkoły. Nikt sobie z tym nic nie robi, jakby to nic nie znaczyło, że kiedyś to byli ludzie. Brakuje, aby psy zaczęły wyciągać kości i rozprzestrzeniać choroby. Sprawa trafiła do wójta i została zamieciona pod dywan – czytamy w mailu.