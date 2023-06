Kolejne niesamowite odkrycia zabytków przez pasjonatów historii

* Słowo "fibula" często odnosi się do rodzaju starożytnego broszki lub agrafki służącej do spinania odzieży, zwłaszcza w okresie rzymskim i wczesnośredniowiecznym. Fibule zwykle były wykonane z metalu, takiego jak brąz czy srebro, i służyły do zamykania peleryn, chust czy tunik. Fibule występowały w różnych kształtach i wzorach, od prostych i funkcjonalnych po wysoko ozdobne. Często miały złożone wzory, filigranowe prace lub cenne kamienie. Konkretny design i styl fibuli czasami dostarczały informacji o kulturze, okresie historycznym lub regionie, z którego pochodziły.