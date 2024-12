Czerpali korzyści z nierządu. Policja rozbiła grupę przestępczą

W środę zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. W sprawie skierowano wnioski o tymczasowe areszty. Podejrzani odpowiedzą za czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. 30-letnia kobieta odpowie dodatkowo za kierowanie tą grupą, co może skutkować karą do 15 lat więzienia.