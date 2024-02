Był poszukiwany za seksualne wykorzystanie małoletniej. W piwnicy namierzyli go policyjni "łowcy głów"

– W miniony czwartek zatrzymali go na terenie Lublina, a przed policjantami ukrył się w piwnicy. Mężczyzna poszukiwany był od października ubiegłego roku. 30-latek poszukiwany był za seksualne wykorzystanie dziewczynki poniżej 15 roku życia. Został skazany za to przestępstwo i do odsiadki ma 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności. 30-latek już trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności – informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.