Bili mężczyznę łomem, kobietę usiłowano zgwałcić. Zarzuty usłyszało pięć osób

– W pewnym momencie do altanki weszło trzech agresywnych mężczyzn, którzy zaczęli bić przebywające tam osoby. 44-latek był uderzany łomem. Miało też dojść do usiłowania zgwałcenia 37-latki. W wyniku rozboju sprawcy ukradli telefon komórkowy. Poinformowani o sprawie policjanci niemal natychmiast zatrzymali jednego ze sprawców. Okazało się, że to 67-letni mieszkaniec miasta – relacjonował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.