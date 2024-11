Rozbił szybę na komisariacie. To dopiero początek zatargów z policją

Policjanci podjęli czynności zmierzające do wyjaśniania sprawy, a zarazem ustalenia sprawcy aktu wandalizmu. Na podstawie relacji świadków udało się ustalić, że jest to jeden z mieszkańców Lubowidza. Jeszcze tego samego dnia mundurowi pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, jednak go nie zastali. Nie pojawił się również na terenie miasta.