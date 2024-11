Niecodzienna interwencja. Policjanci osłupieli, gdy weszli do mieszkania

Jak potwierdzili funkcjonariusze, pod wskazanym adresem zostały wyłamane zamki w drzwiach . Po wejściu do wnętrza mieszkania oczom policjantów ukazał się nagi mężczyzna leżący na łóżku . Nieproszony gość na widok mundurowych zaczął się w popłochu ubierać. Nie potrafił wytłumaczyć racjonalnie swojego zachowania, jednak przyznał się do wyłamania zamków i wtargnięcia do obcego mieszkania.

Policjanci ustalili i poinformowali właścicielkę nieruchomości o sytuacji. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że w mieszkaniu nie było wartościowych rzeczy , które mógłby mężczyzna ukraść, jednak uszkodził on drzwi wejściowe o wartości ok. 4 tys. zł.

Mrągowscy policjanci ustalili, że to nie jedyne przewinienie, jakie miał na sumieniu 24-latek. Po analizie innych prowadzonych postępowań karnych okazało się, że mężczyzna stał też za kilkoma kradzieżami perfum jednej z drogerii na terenie Mrągowa . Finalnie mężczyzna usłyszał zrzut usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem, jednak skutku w postaci kradzieży mienia nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie go przez funkcjonariuszy Policji, a także dokonania zniszczenia mienia w postaci drzwi zewnętrznych o wartości 4 tys. zł. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli również na przedstawienie mu zarzutu kradzieży perfum z terenu drogerii, na łączną wartość strat ponad 2100 zł, dokonywanych w krótkich odstępach czasu.

Podejrzany przyznał się do usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia, tłumacząc, że tego dnia był pijany i nie wie, dlaczego to zrobił. Zobowiązał się jednocześnie do naprawienia wyrządzonej szkody i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. Dodał także, że była to największa głupota, jaką kiedykolwiek zrobił. 24-latek przyznał się również do zarzutu dotyczącego kradzieży, informując, że wyjaśnienia szczegółowe złoży przed sądem.