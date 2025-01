"Łowcy głów" zatrzymali bardzo groźnego przestępcę

Do tego ostatniego przestępstwa doszło w 2011 roku pod jedną z dyskotek w centrum Lublina. Dyżurny policji otrzymał informację o osobie, która zadała cios nożem innemu mężczyźnie. Policjanci z IV komisariatu, dojeżdżając na miejsce, zauważyli jadący z dużą prędkością pojazd, który poruszał się od strony ulicy, gdzie doszło do ugodzenia.

Mając podejrzenia, że mógł to być sprawca, policjanci ruszyli w pościg. Kilka ulic dalej zatrzymali Opla do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział nietrzeźwy mężczyzna, który miał trudności z utrzymaniem równowagi. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komisariatu. Podczas badania na zawartość alkoholu w organizmie, wynik pokazał prawie 2 promile.