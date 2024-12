Wyburzyli ścianę koparką. Za nią miał być ich łup

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu natychmiast przystąpili do działań, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawców. Dzięki dokładnej analizie materiałów dowodowych, jak również śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa oraz doskonałemu rozpoznaniu lokalnego środowiska przestępczego, a przy tym intensywnym działaniom operacyjnym, szybko wpadli na trop sprawców. Ci jednak sprytnie ukrywali się przed śledczymi, zmieniając ciągle miejsca zamieszkania.

W wyniku zaplanowanej akcji mundurowi równocześnie, siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie Legnicy. Do sprawy zatrzymano łącznie pięć osób. U jednej z nich, podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, policyjny pies do wyszukiwania zapachów narkotykowych, ujawnił pół kilograma substancji odurzających. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest to metamfetamina o czarnorynkowej wartości blisko 100 tys. zł.