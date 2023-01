"Żelazna Pięść". Amerykanie zakończyli testy

Generał dywizji Glenn Dean, dyrektor programowy do spraw systemów walki naziemnej, oznajmił, że wojsko jest bardzo zadowolone z poprawionych możliwości IF-LD, a oprogramowanie ulepszone w stosunku do wersji z 2018 roku jest bardziej stabilne. US Army ma ponadto dostrzegać dalsze możliwości rozwoju systemu w przyszłości, co należy odczytywać w ten sposób, że dzięki modułowości i niezbyt dużej masie IF-LD może znaleźć zastosowanie na starszych pojazdach. Ulepszenia są dziełem współpracy izraelskiej spółki IMI Systems z General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Pozytywne wyniki testów stały się przepustką do zakupów kolejnych zestawów i kompleksowej już integracji pojazdów z tym systemem.