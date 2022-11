Piloci staną się zbędni? Black Hawk lata już bez nich

Próby poligonowe były kolejnym elementem programu Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS). Systemy opracowane w ramach programu ALIAS są rozważane jako możliwa modernizacja UH-60 będących obecnie w służbie. Jednak głównym beneficjentem najnowszych rozwiązań mają być maszyny opracowywane w ramach programów Future Attack Reconnaissance Aircraft (śmigłowiec rozpoznawczo-uderzeniowy) i Future Long-Range Assault Aircraft (następca UH-60). Sikorsky uważa, że uwolnienie pilota od konieczności koncentrowania się na pilotowaniu pozwoli mu na lepsze wykonywanie ściśle bojowej części misji. Producent jest zdania, że komputer nie tylko będzie w stanie pilotować śmigłowiec, ale też będzie to robił szybciej, bezpieczniej i lepiej niż człowiek, co przełoży się na zwiększoną przeżywalność na polu walki. W teorii autonomiczne sterowanie śmigłowcami umożliwi im szybkie loty zgodne z rzeźbą terenu na minimalnej wysokości, które ze względów bezpieczeństwa są nie do osiągnięcia dla śmigłowca pilotowanego wyłącznie przez człowieka. Dzięki takiemu profilowi lotu nowe śmigłowce mają latać poniżej wysokości wykrywania radarów.