Lotniskowce kontra Iran – czy to ma sens?

Tak też uważa komandor porucznik Stephen Walsh, który swoje uwagi zawarł w artykule Stop Sending Carriers to CentCom. Chiński program rozwoju floty doprowadził do powstania problemu właściwej (czytaj: efektywnej) dyslokacji amerykańskich lotniskowców, analizowanego nie od dziś. Już w sierpniu 2021 roku The Washington Institute for Near East Policy, amerykański think tank zajmujący się badaniem polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie, powątpiewał, czy odstraszanie Iranu ma przełożenie na długofalowe korzyści.