Upadła i nie była w stanie wezwać pomocy. Siłowo weszli do mieszkania

W mieszkaniu funkcjonariusze zastali 69-letnią kobietę leżącą na podłodze. Policjanci oraz strażacy natychmiast przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej, stabilizując stan zdrowia poszkodowanej do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Następnie po przeprowadzeniu wstępnych badań, kobieta z podejrzeniem urazu kręgosłupa, została przetransportowana do szpitala, gdzie podjęto dalsze badania diagnostyczne.