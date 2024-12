Zwłoki pod warstwą ziemi. Są pierwsze ustalenia policji

Policjanci ustalili tożsamość dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież biżuterii wartej około 5 milionów złotych. Do zdarzenia doszło 25 marca 2023 roku w Sopocie, kiedy to nieznani wówczas sprawcy dokonali włamania do zaparkowanego samochodu. Ukradli walizki pełne złotej biżuterii wysadzanej diamentami, szmaragdami, szafirami i rubinami.