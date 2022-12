Uciekał przed policją i zderzył się z radiowozem. "Nazbierał" 85 punktów karnych

Kierujący renaultem, kontynuując ucieczkę, łamał przepisy ruchu drogowego m.in. wyprzedzał w miejscach niedozwolonych, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz doprowadził do trzech kolizji drogowych, w tym jednej z policyjnym radiowozem. Aby zatrzymać nieprzewidywalnego mężczyznę do pościgu, przystąpili kolejni policjanci. Po kilkudziesięciu kilometrach mężczyzna zatrzymał auto w pobliżu skrzyżowania ulic Łódzkiej i Sportowej w Kaliszu, ale wcale nie zamierzał się poddać – zaczął uciekać pieszo. Ostatecznie zbieg został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KMP w Kaliszu.