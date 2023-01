Toyota uderzyła dachem w drzewo. Kobieta i dziecko trafili do szpitala

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do wykonania dostęp do poszkodowanych. Konieczne było użycie specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Osoby poszkodowane ewakuowano z pojazdu i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec LPR. Kobieta i dziecko zostali przetransportowani do szpitala.