Rozbił kradzione BMW i sam zgłosił się na policję

– Od 32-latka była wyczuwalna woń alkoholu oraz miał obrażenia głowy. Policjanci udzielili mu pomocy oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczyzna trafił do szpitala. Została pobrana od niego krew do badań. Mieszkaniec powiatu prudnickiego musi się teraz liczyć z zarzutem kradzieży pojazdu, za co grozi do pięciu lat więzienia. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat więzienia oraz minimalnie 5 tys. zł grzywny – przekazała policja.