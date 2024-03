Podpalił kartony. Straty oszacowano na setki tys. zł

Jak ustalili policjanci, ktoś podpalił kosz na śmieci oraz kartony na zapleczu sklepu a od nich zajęła się elewacja budynku. Powstałe straty wstępnie oszacowano na kwotę około 300 tysięcy złotych. Ochrona sklepu, analizując zapis monitoringu, rozpoznała jednego z klientów, który kilka dni przed dokonaniem podpalenia ukradł klucze do drzwi wejściowych. Był pewien, że dzięki temu pod osłoną nocy swobodnie wejdzie do wnętrza dyskontu i dokona kradzieży. Rozczarował się, gdyż żaden z kluczy nie pasował do zamka.