Pijana wyszła z wesela i pojechała do domu. Trafiła do innej miejscowości

- W rozmowie z mundurowymi kobieta powiedziała, że była na weselu ze swoim chłopakiem. Po uroczystości doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia. Myśląc, że może już kierować, wsiadła za kierownicę i chciała wrócić do domu, do Ostródy. W trakcie dojazdu pomyliła jednak drogę i dojechała do Kolna – przekazała podlaska policja.