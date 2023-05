Pięć osób nie żyje po zderzeniu dwóch aut na krajowej 9

Do wydobycia dwóch poszkodowanych osób strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Niestety, jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., w wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosło 5 osób, a dwie trafiły do szpitala. Ofiary miały od 18 do 72 lat.