Kłuł kobiety w centrum przesiadkowym. Wywołał panikę

To miał być tylko żart

Dzięki szybkiej reakcji policjantów, sprawca został zatrzymany w jednej z miejscowości gminy Rudziniec. Okazało się, że narzędziem ataku była zwykła pinezka do tablic korkowych. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie jako "żart", jednak śledczy nie mieli wątpliwości co do jego winy. Policjanci natychmiast przewieźli go do specjalistycznego szpitala, gdzie został przebadany pod kątem nosicielstwa chorób zakaźnych (z wynikiem negatywnym).