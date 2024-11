Doprowadził do śmiertelnego wypadku i uciekł. Policja dopadła 66-latka

Wytężona praca policjantów doprowadziła do ustalenia tożsamości kierującego skodą. Śledczy ustalili jego dane w niespełna cztery godziny od wypadku śmiertelnego. Kryminalni zatrzymali 66-letniego kierowcę skody na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a następnie doprowadzili do jednostki policji. Mężczyźnie pobrano krew do badań na zawartość alkoholu we krwi.