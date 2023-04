Chłopiec znalazł portfel z dużą sumą pieniędzy i zadzwonił na 112

- We wskazane dyspozytorowi WCPR miejsce, przyjechali policjanci z nowotarskiej komendy. Portfel z dokumentami i gotówką trafił w ręce mundurowych, którzy następnie przekazali go dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Wszystko wskazywało na to, że portfel należał do mieszkańca Jabłonki. Pod widniejący w dokumentach adres pojechali miejscowi policjanci i udało się skontaktować z właścicielem zguby, który przebywał w Nowym Targu – przekazała małopolska policja.