Naukowcy sugerują, że wirusy mogą nas "obserwować" i czekać na dogodną okazję do ataku

- Najważniejszym wnioskiem z nowych badań jest to, że wirus wykorzystuje inteligencję komórkową do podejmowania decyzji. Jeśli opracowujesz lek przeciwwirusowy i wiesz, że wirus nasłuchuje konkretnego sygnału, to może uda ci się go oszukać – tłumaczy badacz. - To fascynujące – dodaje.