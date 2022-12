Łazik Perseverance znalazł związki organiczne w kraterze Jezero

Co więcej, badacze znaleźli dowody na istnienie dwóch rodzajów zmian, co sugeruje istnienie dwóch odrębnych środowisk wodnych w różnych okresach w odległej przeszłości Czerwonej Planety. Jak wskazują uczeni w publikacji, reakcje z wodą w stanie ciekłym doprowadziły w okresie między 3,8 do 2,7 miliarda lat temu do powstania węglanów w skałach magmowych bogatych w oliwin. Później, około 2,6 do 2,3 miliarda lat temu, słona woda mogła wywołać tworzenie się w skałach nadchloranów.