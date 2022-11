CAPSTONE. Księżyc zyskał swojego satelitę. Za program odpowiada NASA

CAPSTONE, czyli Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment to sztuczny satelita Księżyca, który został zbudowany na polecenie NASA. Pojazd pozostanie na orbicie Srebrnego Globu przez pół roku. W tym czasie zbierze dane dotyczące dynamiki księżycowej orbity, pozwoli przetestować technologie, które mają pomóc przy planowaniu późniejszych misji kosmicznych oraz ukaże wyzwania, które będą czekać uczestników lotu na Księżyc. To jedna z misji towarzyszących projektowi Artemis.