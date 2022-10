Czarna śmierć pozostawiła trwały ślad w naszym DNA

Epidemia czarnej śmierci, czyli dżumy, zdziesiątkowała ludność Europy w XIV wieku. Przetrwaliśmy, ale za ogromną cenę. Ostatnie ustalenia naukowców prowadzą jednak do wniosku, że cena ta była większa, niż wcześniej sądzono. Co więcej, rachunek za to, że nasi przodkowie przetrwali płacimy do dzisiaj.