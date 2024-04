Marzec kolejnym rekordowo gorącym miesiącem. Czy zmiana klimatu przyspiesza?

W połowie marca na łamach "Nature" podobnymi przemyśleniami podzielił się klimatolog Gavin Schmidt, dyrektor w NASA. Ziemia w poprzednim roku była cieplejsza o prawie 1,5 st. C niż w okresie przedindustrialnym. Według Schmidta to o 0,2 st. C więcej niż jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. W skali planetarnej to ogromna różnica - naturalne procesy zmieniają temperaturę Ziemi w takim stopniu w perspektywie nie tyle dziesiątek, co setek lub wręcz tysięcy lat.