Efekt pożarów w Los Angeles? Nieoczywisty kryzys

W Kalifornii w latach 1980–2024 średnio co roku przydarzała się jedna katastrofa pogodowa i klimatyczna, której koszty przekraczały 1 miliard dolarów. W ostatnich pięciu latach średnia ta wzrosła do 1,6.

W stanie tym szczególnie widoczny jest wzrost intensywności i częstotliwości pożarów. Jak wskazuje Uniwersytet Kalifornijki w San Diego, obszar spalony przez pożary w omawianym stanie wzrósł między 1972 a 2018 r. aż pięciokrotnie. Co więcej, modele przewidują dalszy wzrost o 77 proc. do końca wieku, jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną ograniczone.

Ale nasileniu ulegają nie tylko pożary. Stan coraz częściej nękają też inne ekstrema – od suszy po powodzie. Poprzednia zima przyniosła zaś Kalifornii pierwszy od około 100 lat sztorm tropikalny.

Co to wszystko oznacza? Że… sektor ubezpieczeniowy w Kalifornii jest na skraju załamania. A trwające pożary w hrabstwie Los Angeles pchnęły go w tym kierunku jeszcze bardziej.

Ubezpieczyciele uciekają z Kalifornii

W odpowiedzi na rosnące ryzyko związane z katastrofami naturalnymi wiele firm ubezpieczeniowych ogranicza swoją działalność w Kalifornii.

Przykładowo, State Farm – największy ubezpieczyciel w USA – przestał oferować nowe polisy na nieruchomości w tym stanie. W uzasadnieniu firma podała rosnące ryzyko katastroficzne, wysokie koszty odbudowy i trudny rynek reasekuracji. Inne firmy, takie jak Allstate czy AmGUARD, również wycofały się z rynku.

"Logika ubezpieczyciela polega na tym, że wiele osób wykupuje polisy, ale tylko niewiele ponosi szkody. Dla firmy ubezpieczeniowej oferowanie świadczeń ubezpieczeniowych ma sens tylko wtedy, gdy przynosi zyski" – wyjaśnia serwis "Deutsche Welle".

Tymczasem niektóre ekstremalne zjawiska pogodowe przekroczyły już możliwości finansowe firm ubezpieczeniowych. Same firmy ubezpieczają się u tak zwanych reasekuratorów, którzy w związku z rosnącą liczbą katastrof zawyżają i swoje oczekiwania, i stawki.

"W ostatnich dziesięcioleciach branża ubezpieczeniowa w Kalifornii poniosła straty rzędu od jednego do trzech miliardów dolarów rocznie, a dziś – już ponad dziesięć miliardów" - mówi Ernst Rauch, ekspert ds. klimatu w firmie reasekuracyjnej MunichRe, jednej z największych tego typu firm na rynku.

100 tys. osób straciło polisy

Jak za Kalifornijskim Departamentem Ubezpieczeń podaje PAP, 7 z 12 największych firm w stanie ograniczyło zakres ubezpieczenia w ciągu ostatnich czterech lat. "Analiza danych stanowych przeprowadzona przez San Francisco Chronicle wykazała, że ponad 100 tys. Kalifornijczyków straciło ubezpieczenie w latach 2019-2024" – informuje serwis FakeHunter.

"Gazeta Ubezpieczeniowa" zauważa, że Stany Zjednoczone już teraz są największym na świecie rynkiem ubezpieczeń klęsk żywiołowych i pożarowych, zarówno pod względem przychodów ze składek, jak i kosztów likwidacji szkód. Według niej zdolność klientów do nadążenia za stale rosnącymi składkami w najbliższych latach jest więc "wątpliwa".

" Branża ubezpieczeniowa (i ludzie mieszkający na obszarach wysokiego ryzyka) obawiają się, że ryzyko staje się nieubezpieczalne. Byłaby to katastrofa dla właścicieli domów, którzy musieliby wziąć ryzyko na siebie, a do tego patrzeć, jak wartość ich domów spada. Prawdopodobnie problem powtarza się na całym świecie, czy to na obszarach podobnego ryzyka w Australii, czy w miejscach narażonych na powodzie" - komentuje Ben Carey-Evans, analityk ubezpieczeniowy z Global Data.

Nie ma ubezpieczeń, są problemy

W odpowiedzi na kryzys na rynku ubezpieczeniowym Kalifornia wprowadziła program FAIR Plan. To podstawowe ubezpieczenie dla osób, które nie mogą uzyskać ochrony od prywatnych firm. Zakres tego programu jest jednak ograniczony i nie pokrywa pełnych kosztów strat.

Jednocześnie kalifornijskie przepisy ograniczają możliwość podnoszenia składek przez firmy ubezpieczeniowe, co zmniejsza ich rentowność i skłania je do wycofywania się z rynku. Ale możliwości te są ograniczone, a nie zablokowane. W rezultacie składki i tak rosną, tyle że wolniej. Mimo to już teraz wielu mieszkańców musi rezygnować z ubezpieczeń lub decydować się na mniej korzystne programy publiczne.

Skąd te kryzysy?

W latach 2017–2023 średnie składki na ubezpieczenie domów wzrosły w USA aż o jedną trzecią, a w niektórych regionach jeszcze bardziej. Dlaczego tak się dzieje?

"Istnieje kilka powodów, ale jest jeden wspólny wątek: zmiana klimatu powoduje bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, a ubezpieczyciele odpowiadają na rosnące roszczenia o odszkodowania. Straty są pogłębiane przez częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe uderzające w gęsto zaludnione obszary, rosnące koszty budowy i właścicieli domów doświadczających szkód, które kiedyś były rzadsze" – pisze dla "The Conversation" prof. Andrew J. Hoffman z Uniwersytetu Michigan, ekspert ds. zarządzania, zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej przedsiębiorczości.

Z powodu zmiany klimatu Kalifornia staje się coraz bardziej sucha i podatna na pożary. Ale to nie jedyne wyjaśnienie. Znaczenie ma też to, że ludzie budują domy na terenach coraz mniej zabudowanych, coraz bardziej zapuszczając się w miejsca zagrożone pożarami. Po części wpływa też na to fakt, że takie domy można zbudować taniej.

Według firmy Milliman, która zajmuje się m.in. oceną ryzyk, pożary w Kalifornii już w latach 2017–2018 wymazały 25 lat zysków branży ubezpieczeniowej w tym stanie.

Najdroższa katastrofa w historii

Agencje rządowe nie przedstawiły jeszcze wstępnych szacunków szkód, jakie wywołały pożary w Kalifornii. Trudno zresztą o takie szacunki, skoro pożary wciąż trwają i nie wiadomo, kiedy się skończą ani jak rozwiną.

AccuWeather, firma dostarczająca dane na temat pogody i jej wpływu, szacuje jednak, że szkody i straty gospodarcze wyrządzone przez ogień do połowy stycznia wyniosły już około 250-275 miliardów dolarów. Oznacza to, że mówimy o najdroższej katastrofie naturalnej w historii nie tylko Kalifornii, ale i USA.

Do tej pory najkosztowniejszą katastrofą był huragan Katrina, który w 2005 r. z największą siłą uderzył w stan Luizjana. Wyrządzone przez niego straty oszacowano na blisko 200 mld dolarów.