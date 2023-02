Zabił "na oczach" monitoringu. 27-letni Bartosz został skatowany

Było już późno w nocy, kiedy Bartek powoli wracał do domu. Postanowił posiedzieć jeszcze chwilę ze znajomymi w parku. Towarzyszyli mu Norbert R. i Damian M. oraz dwie koleżanki. Nikomu specjalnie się nie spieszyło, Bartek powiadomił matkę, że wróci do domu trochę później. Nie chciał, aby się o niego martwiła. Istotnie, kobieta nie miała powodu. Syn powiedział, gdzie jest, był z ludźmi których znał, a od domu dzieliło go jakieś 300 metrów. Jak się niebawem okazało, tej ostatniej drogi już nigdy nie pokonał.