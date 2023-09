"Gang barberów" porywał dla okupu. Ofiarą był wielkopolski biznesmen

Do porwania wielkopolskiego biznesmana doszło w lutym 2021 roku. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna po wyjściu z domu został zaatakowany i porwany przez trzech mężczyzn, którzy byli przebrani za funkcjonariuszy policji. Grożąc mu przedmiotem przypominającym broń, wepchnęli go do samochodu, związali i wywieźli do lasu.