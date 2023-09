Śmierć finałem wyzwania? Matka: "Zabiło mojego syna". 14-latek zjadł jednego chipsa

Rodzina nastolatka odebrała go i zawiozła do domu, gdzie poczuł się lepiej. Kiedy mieli jechać na trening koszykówki, chłopak nagle zemdlał. Rodzina szybko pojechała do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Ciało skierowano na sekcję zwłok, a przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.