Działo się we wtorek w nocy. Handel Kubańczykami dla Rosji. Idą na wojnę

Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen udała się z wizytą do Eswatini (dawne Suazi). Podróż miała na celu potwierdzenie dalszej współpracy między Tajwanem a jego ostatnim afrykańskim sojusznikiem - podała agencja Reutera. Wyspa zapewnia swoją gotowość do współpracy z innymi państwami. Obecnie jednak jest formalnie powiązana z zaledwie 13 krajami świata, z których większość to mniej rozwinięte państwa Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Pacyfiku. "Nie tylko kroki Tajwanu w kierunku świata się nie zatrzymają, ale będziemy nadal działać zdecydowaniej i pewniej, aby świat mógł na dobre zobaczyć stałą siłę Tajwanu" – zapewniła Tsai Ing-wen.