Zeev Rosenstein. Król ecstasy z Izraela

Odsiedział niemal cały wyrok: 17 lat bez 8 miesięcy. Sąd uznał, że nie stanowi już zagrożenia i może powrócić do społeczeństwa. On sam w rozmowie z dziennikarzami stwierdził: – Jestem zmęczony życiem w więzieniu. Przemyślałem swoje życie, także te okoliczności, które zaprowadziły mnie za kratki. Zrobię wszystko, aby się zrehabilitować i otworzyć nową stronę w swoim życiu. I póki co wszystko wskazuje na to, że mówił prawdę. Aczkolwiek jeden ze śledczych skomentował to słowami: – To był bardzo niebezpieczny człowiek i taki pozostanie do końca. Kto ma rację? Czas pokaże.