Świat był w euforii. A Niemcy? Jak reagowali na zakończenie wojny?

– A jednak to wielka godzina – mówił – nie tylko dla zwycięskiego świata, również dla Niemiec. Godzina, kiedy smok został powalony, wyuzdana i odrażająca bestia, której na imię narodowy socjalizm, zadławiła się i Niemcy wolne są przynajmniej od jednego przekleństwa. Nie nazywają się już krajem Hitlera. Gdyby mogły były wyzwolić się same, wcześniej, gdy jeszcze był na to czas, albo nawet później, w ostatniej chwili; gdyby same biciem dzwonów i muzyką Beethovena mogły świętować swoje wyzwolenie, swój powrót do ludzkości, a koniec Hitlera nie był zarazem całkowitą katastrofą Niemiec, owszem, tak byłoby lepiej, tego należałoby sobie najgoręcej życzyć.