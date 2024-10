Skuteczność nie była ich mocną stroną. Ile zarabiali średniowieczni lekarze?

Lekarze rozpoznawali kilka rodzajów gorączki: trzeciaczkę, czwartaczkę, codzienną, hektyczną oraz zaraźliwą (morową). To, z którym rodzajem w danym przypadku mieli do czynienia, stwierdzali, badając częstotliwości nawrotów (na przykład co trzeci dzień, co czwarty) oraz obserwacji, czy stan chorego się nie pogarsza. Według średniowiecznych medyków powrót do zdrowia miał zależeć od wielu rzeczy, między innymi faz Księżyca czy pozycji konstelacji gwiezdnych (…).