Powstanie, w którym Polska pokonała swojego sojusznika

Łączne straty po stronie polskiej pierwotnie oceniano na 37 zabitych i ok. 70 rannych. Po późniejszych badaniach ta pierwsza liczba wzrosła do 51. Nie da się dokładnie ocenić strat strony litewskiej, ale zapewne były one znacząco wyższe. Za datę kończącą powstanie sejneńskie uznaje się 28 sierpnia, kiedy odparty został ostatni atak na miasto. W kolejnych dniach w okolicy zdarzały się jeszcze niewielkie starcia, ale uczestniczyły w nich już tylko regularne jednostki polskiego wojska. 1 września 1919 z rozkazu Adama Rudnickiego do 41 Pułku Piechoty wcielono ostatnie powstańcze oddziały. Siły litewskie 9 września zostały ostatecznie wyparte za linię Focha. Kilka dni później do Sejn przybył Józef Piłsudski.