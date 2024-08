Polacy w Greczanach. Tak gnębił ich Związek Radziecki

Bolszewicy podejmowali też bardziej "konkretne" działania. W 1936 roku wysadzono kościół św. Anny w Proskurowie. Inny rozmówca Jakimowicz wspominał: "Do wojny to kościół nowy, ładny był w mieście, taki polski kościół, to rozbąbili go sowiety, a po wojnie to w Hreczanach się modlili ale tak kościoła nie było [we wsi], tylko taka kaplica ale wtedy to dużo było i tak. Po wojnie to ten kościół w mieście tankami rozbili". W 1940 roku zamknięto i kapliczkę. Mazurom pozostało potajemne modlenie się w domach – najlepiej przy szczelnie zasłoniętych oknach.