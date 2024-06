Henryk Dobrzański ps. "Hubal". Ostatni "zagończyk"

Wczesną młodość Henryk spędził w Krakowie, do którego przeprowadził się z rodzicami. Uczył się w Wyższej Szkole Realnej. Już wtedy ciągnęło go do wojska. W roku 1912 wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich w Krakowie. Sfałszował nawet w tym celu swoją datę urodzenia, postarzając się o rok. Kiedy wybuchła I wojna światowa, 1 grudnia 1914 roku zgłosił się do stacji Legionów Polskich w Krakowie. W grudniu następnego roku – już jako kapral – na własną prośbę został przeniesiony do 3 szwadronu 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Brał udział w walkach na froncie, powstrzymując rosyjską ofensywę. Został później za to odznaczony austriackim Krzyżem Cesarza Karola oraz "Medalem za Waleczność".