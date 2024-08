Dramatyczna akcja w Bielsku-Białej. 2,5-latek wypadł z okna

Jak informuje bielska policja, 2,5-letni chłopiec spadł z balkonu na piątym piętrze, przy ul. Poprzecznej. Na szczęście spadł na trawę, dzięki czemu przeżył. Znajduje się jednak w ciężkim stanie. Lekarze musieli wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. Podczas przygotowań do transportu pacjent był podłączony do respiratora.