W kosmos na skrzydłach – krótka historia "innego" podboju przestrzeni kosmicznej

Na pierwszy rzut oka strategia rekrutacji do programu załogowych lotów kosmicznych, jaką obrała NASA, wydaje się wprost idealna. Do dziś jedna z dróg, jaką dostać można się do statku umieszczonego na czubku wielkiej rakiety prowadzi przez wojsko i służbę lotniczą. Ale ponad pół wieku temu NASA przypuszczała, że jej propozycja skierowana do pilotów doświadczalnych może w ich oczach wcale nie być jedną z tych nie do odrzucenia. Oblatywacze byli pilotami najwyższej klasy, bardzo ceniącymi swoją pozycję i niezależność, jaką dawało im prowadzenie zupełnie nowych i nieobliczalnych maszyn. Tymczasem rodzący się projekt lotów załogowych w kosmos zakładał, że astronauta nie chwyci nawet za stery statku. Jego zadaniem będzie wsiąść do kapsuły sterowanej praktycznie całkowicie z Ziemi, odbyć lot i powrócić na planetę, zdając się na zautomatyzowane systemy sprowadzania. Latanie w czymś takim, przez pilotów doświadczalnych, z miejsca zostało określone jako poważna rysa na honorze. Wolf w swojej książce przytacza opinie najznakomitszych oblatywaczy, którzy program nazywali lotem w puszce lub wyśmiewali możliwość udziału w projekcie pilota ze względu na fakt, że wcześniej niż człowiek w kosmosie znaleźć miała się małpa.