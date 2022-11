Sąsiadki Mlecznej Drogi

Jako że Droga Mleczna ma dla nas szczególne znaczenie, bo to właśnie w niej mieszkamy, to pisząc o niej "galaktyka", zapisujemy to słowo dużą literą, jak nazwę własną (podobnie jak ma to miejsce w przypadku "Księżyca"). Nasza Galaktyka zawiera między 100 a 400 miliardów gwiazd. Szacuje się, że średnica jej dysku to ok. 100 tys. lat świetlnych. Słońce znajduje się mniej więcej 26 tys. lat świetlnych od centrum Galaktyki i okrąża je co 225-250 milionów lat.