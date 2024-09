Cyfrowe protezy. Jak smartfon urządza się w naszym mózgu

Trzeba rozwijać świadomość w obszarze, co nam daje, a co odbiera wielozadaniowość cyfrowa. Umiejętne wykorzystywanie technologii może rozwinąć nasz mózg, pobudzić procesy myślowe, rozbudzić synapsy. Ale trzeba umieć z tego korzystać. Niektórzy trenerzy propagują metody, które pozwalają odpowiednio czerpać z dobrodziejstw technologii. Na przykład uczą, jak przechwytywać wartościowe informacje, jak nie rozpraszać się tym, co nie jest dla naszego mózgu istotne. To bardzo ważne, by znać techniki pozwalające nam na przesiew informacji napotkanych w internecie. Cyfrowe technologie bardzo obciążają nasze zasoby uwagi, warto więc, by docierały do nas tylko te informacje, na których nam zależy.